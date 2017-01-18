В Салавате прокуратура обязала управляющие компании составить планы по энергосбережению

Разработать меры по энергосбережению в многоквартирных домах обязала управляющие компании прокуратура Салавата, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По закону, планы таких мероприятий должны составляться не реже одного раза в год. Однако компании «Управдом», «ДомМонтажСервисПлюс», «Жилкомзаказчик», домоуправление № 9, жилуправление № 8, ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2 не исполняли это требование в течение полутора лет.

Прокуратура города возбудила в отношении сотрудников компаний административные дела за нарушение законодательства об энергосбережении, они оштрафованы на 35 тыс. рублей. На данный момент жильцам представлены предложения по установке энергосберегающих ламп, датчиков движения и общедомовых теплосчетчиков.