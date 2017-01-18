Нефтяная компания заплатит за гибель работника из Башкирии 4,6 млн рублей

Иск о возмещении вреда в пользу супруги пострадавшего на производстве рабочего поддержала прокуратура Стерлитамака, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В августе 2015 года машинист крана-манипулятора предприятия «Лукойл ЭПУ Сервис» в Республике Коми не закрепил его для перевозки на грузовике. Часть установки упала на мастера предприятия. От полученных травм мужчина скончался.

За нарушение правил безопасности суд приговорил машиниста к двум годам лишения свободы условно. Причинами несчастного случая также были признаны неудовлетворительная организации производства работ и нарушение технологического процесса. Компания должна выплатить супруге работника 4 млн 690 тыс рублей.