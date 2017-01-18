Bosch отзывает 4700 газовых плит

Под отзыв попали модели HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020, HSV745050E, реализованные с 2009 по 2015 годы, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В указанных моделях плит при определенных условиях поставляемый в комплекте штуцер для подключения к газовым шлангам может получить трещины или сломаться. За этим последует утечка газа и в худшем случае – его взрыв.

Владельцы могут определить, попадает ли их газовая плита под отзыв, сопоставив модель с обозначением, указанном на типовой табличке (E-Nr номер и FD номер). После этого необходимо связаться с сервисной организацией, уполномоченной осуществлять установку и ремонт газовых плит в соответствующем регионе. На указанных моделях бесплатно заменят штуцер.