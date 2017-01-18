Уфимское ЖЭУ обязали заплатить налоги

Установлено, что ЖЭУ № 67 Калининского района Уфы, не уплатило в бюджет свыше 2 миллионов рублей обязательных платежей, сообщают в прокуратуре республики

Чтобы налоговики не смогли списать данную сумму с арестованных счетов, директор организации пошел на хитрость. Он распорядился об открытии дополнительного счета, через который и производились выплаты поставщикам и кредиторам.

В результате, за уклонение от уплаты налогов в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было прекращено в связи с изменениями в законодательстве.

Но освобождение от уголовного преследования не освободило предприятие от долга. Прокурор района потребовал его принудительного взыскания в судебном порядке.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал предприятие уплатить свыше 1,4 млн рублей налоговых платежей.