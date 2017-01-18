Уфимка предстанет перед судом за попытку подкупа пристава

Прокуратура Орджоникидзевского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней женщины.

Горожанка задолжала банку более 300 тысяч рублей, в связи с чем на автомобиль ее поручителя по кредиту был наложен арест. В сентябре прошлого года она предложила приставу 20 тысяч рублей за снятие ареста с «Хендай Соляриса».

Служащий сообщил о попытке подкупа руководству и правоохранительным органам. При передаче десяти тысяч рублей злоумышленница была задержана с поличным. Вину свою она признала, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.