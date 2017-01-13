В Бирске в двадцать третий раз зажгут «Крещенские морозы»

Республиканский открытый конкурс – фестиваль эстрадной песни и танца пройдет в Бирске с 19 по 21 января в городском Дворце культуры.

На участие в фестивале подано 46 заявок солистов, три вокальных ансамбля и шесть рэп-исполнителей в номинации «Эстрадная песня», 16 хореографических коллективов в номинации «Эстрадный танец», 16 музыкальных коллективов в номинации «Эстрадная музыка».

Среди желающих блеснуть талантами - представители практически всех городов и районов республики, артисты из Москвы, Челябинской области, Пермского края.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри под руководством заслуженного артиста России Геннадия Родионова, сообщил "РБ" начальник информационно-аналитического отдела администрации Бирского района.Анатолий Трапезников.