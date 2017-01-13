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НОВОСТИ
17.01.17 14:47
В Уфе работник нефтяной компании предстанет перед судом за получение пособия по безработице
16.01.17 14:57
Школьница из Баймака Элиза Исмагилова получила приглашение на Матч звезд Единой лиги ВТБ
16.01.17 14:21
Уфимец Никита Шадрин выиграл полуфинал личного первенства страны среди юниоров по мотогонкам на льду
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17.01.17 | 16:43 НОВОСТИ | Архив новостей
В Бирске в двадцать третий раз зажгут «Крещенские морозы»
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|08.10.13
Как оформить электронную подписку на газету
|01.04.16
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|22.11.16
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