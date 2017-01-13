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17.01.17 | 14:47 НОВОСТИ | Архив новостей
В Австрии отметили высокий туристский потенциал Башкирии
На презентации туристических и культурных проектов регионов России, которая состоялась в Вене в дни официального открытия Года туризма "Россия - Австрия", заместитель министра культуры России Алла Манилова наряду с Санкт-Петербургом, Татарстаном и другими субъектами назвала Башкортостан в качестве одного из самых перспективных туристских регионов страны, рассказал "РБ" помощник сенатора Лилии Гумеровой Марсель Вахитов.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор Башкортостана Лилия Гумерова отметила высокую важность развития контактов между странами, и особенно между субъектами Российской Федерации и федеральными землями Австрии. «Перекрестный год туризма – это не только увеличение туристических потоков. Важно в рамках его проведения отработать множество различных форм культурного обмена с выходом в туристическую сферу», — подчеркнула Лилия Гумерова.
Сенатор отметила, что главное в этой работе – наладить прямые контакты между российскими регионами и федеральными землями Австрии. «Год туризма позволит установить плотные экономические связи, гуманитарные отношения с австрийскими партнерами. И сегодня мы ведем работу над тем, чтобы Республика Башкортостан стала одной из пилотных территорий по реализации совместных российско-австрийских проектов в сферах туризма, экономики, инвестиций и культуры», - сказала Л. Гумерова.
Также она сообщила, что в рамках совместного года туризма планируется совместная разработка туристского проекта "Музыка без границ: великие композиторы России и Австрии" между Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М. И. Глинки, музеем истории искусств и музеем исторических музыкальных инструментов Австрии.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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