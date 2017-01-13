В Уфе открывается фотовыставка Фаиля Абсатарова «Сахалин. Башкортостан. Транзит»

Название выставки не совсем географическое, оно скорее отражает жизненный путь известного фотохудожника: Сахалин - отправная точка на пути к призванию, Башкортостан - край, где родился, и где пригодился...

Фаиль Абсатаров родом из Буздякского района. Там прошло детство. А зрелость, она, как у многих в семидесятые годы, ковалась в армии. Там же взял в руки фотоаппарат. "Это просто не могло случиться по-другому, - говорит Ф. Абсатаров. - Остров Сахалин, где проходила служба, - это не просто край земли, это необыкновенно красивый, ни с чем не сравнимый край. Не снимать было нельзя..."

"Представленные на выставке фотографии дают возможность окунуться в прошлое, вспомнить, какими мы были, какой была земля вокруг нас. Кстати, Абсатаров порадует зрителей не только ретроспективой, но и современными снимками, сделанными в Крыму, в Индии. Он вообще очень предан теме первозданной природы, фауны, охоты", - говорит секретарь Соза фотохудожников России Рамиль Кильмаматов.

Выставка «Сахалин. Башкортостан. Транзит» будет работать по 12 февраля. Открытие состоится в Уфимской художественной галерее 18 января в 17.00.