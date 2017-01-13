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16.01.17 | 16:37 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии мать на двое суток оставила на берегу пруда своих малолетних детей
Сама она в это время уехала на пьянку со знакомыми.
Летом прошлого года неподалеку от деревни Сунеевка 25-летняя Ирина Лукманова работала в кафе на берегу пруда. Вместе с тремя детьми она ночевала в туристической палатке. В июле, решив поехать к знакомым выпить, мать забрала с собой лишь старшую семилетнюю дочь.
Ее пятилетняя дочь и двухлетний сын остались на берегу пруда без присмотра и провели там два дня. В итоге полицию вызвали отдыхающие на берегу посторонние люди. Детей госпитализировали в местную больницу, а затем передали под опеку бабушки.
Подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к восьми месяцам исправительных работ. Решается вопрос о лишении ее родительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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