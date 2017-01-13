Антон Бабиков выступит на шестом этапе кубка мира по биатлону

Тренерский штаб нашей национальной сборной обозначил список участников итальянских стартов.

- Мы закончили очередной этап кубка мира в Рупольдинге, - цитирует главного тренера российской команды Александра Касперовича championat.com. - Попробовали в эстафете другой вариант. Я уже говорил об этом Антону Шипулину. Он надежный финишер, но мы в любом случае должны иметь запасной вариант. И будем продолжать его накатывать…

Что касается пропуска гонки преследования Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым, то это связано с необходимостью подготовки к чемпионату мира. Мы дали им возможность отдохнуть, потому что на следующем этапе кубка мира в Антхольце достаточно сложные старты. В первую очередь из-за высоты. И мы не имеем права рисковать данными спортсменами. Мы их уже посмотрели, знаем их возможности и будем вести к основной задаче - чемпионату мира.

Состав мужской составляющей сборной в Антхолтьце-Антерсельве выглядит так: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

20 января состоится индивидуальная гонка, 21 – мужская эстафета, 22 – масс-старт.