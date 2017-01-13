В Уфе на "снежный субботник" вышло более 13 тысяч человек

Первый в истории города зимний субботник прошел в Уфе в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации столицы.

На уборку снега вышли более 13,5 тыс. человек. Это сотрудники городской и районных администраций, работники муниципальных предприятий и бюджетники – учителя, воспитатели, медики. Снег чистили также владельцы торговых точек.

На помощь участникам субботника было брошено более 750 единиц спецтехники. С улиц города вывезено около 19 тысяч кубометров снега.