На водоемах Башкирии на Крещение будут дежурить спасатели

На Крещение спасатели будут дежурить на всех водоемах, где запланированы купания в проруби, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Валерий Сафронов.

Праздник отмечается 19 января. В этот день принято окунаться в иордани, которые устраивают на реках и озерах. Чтобы обеспечить безопасность верующих, сотрудники МЧС замерят толщину льда и обследуют дно купален, обеспечат места совершения обряда спасательными кругами и веревками, организуют медицинскую помощь.

Для купания в городах и районах республики определено около 50 мест. В необорудованных местах спасатели окунаться категорически не ркомендуют.

Где в Башкирии можно окунуться в прорубь на Крещение?





Белорецк: р. Белая, ул. Точисского, 19;

Дюртюлинский район: Дюртюли, р. Белая (в районе бывшей колхозной переправы); с. Ангасяк; с. Венеция;

Белебей;

Давлеканово: ул. Черноярская;

Кумертау: р. Белая в районе с. Ира; городской пруд;

Чекмагушевский район: с. Юмашево, нижний пруд р. Камышлы;

Шаранский район: Шаранское водохранилище на р. Сюнь, с. Наратасты;

Иглинский район: д. Ягодная, пруд Дмитриевский; с. Караганка; с. Алаторка;

Кармаскалинский район: д. Улукуево, родник Холодный ключ;

Караидельский район: р. Байкинка в с. Байки;

Бирский район: Бирск, ул. Набережная, ниже ледовой переправы; озеро Федосеевка в с. Николаевка;

Чишминский район: р. Калмашка, возле моста на районный дворец культуры;

Альшеевский район: Дмитриевский родник;

Октябрьский: озеро Ик-Куль;

Ишимбайский район: Ишимбай, п. Кузьминовка; с.Верхотор;

Балтачевский район: д. Курачево;

Салават: р. Белая в районе ПСО УГОЧС;

Федоровский район: с. Новомихайловка, р. Ашкадар;

Кугарчинский район: Новопетровский сельсовет, р. Большой Ик, возле моста; с. Каран, р. Ирняк; с. Семено-Петровское, р. Иртюбяк; с. Назаркино, р. Ик, Максютовский сельсовет; с. Исимово, р. Большой Ик; с. Мраково, р. Большой Ик;

Зианчуринский район: р. Большой Ик в районе «Яблонька»;

Миякинский район: в3 километрахот с. Ильчигулово вблизи д. Сергеевка;

Уфа: парк «Кашкадан»; р. Белая, район монумента Дружбы; р. Белая в мкр. Нижегородка; озеро Солдатское в парке имени Якутова;

Гафурийский район: п. Красноусольск, минеральные источники санатория; р. Белая в районе с. Табынск;

Хайбуллинский район: с. Бурибай, р. Таналык;

Сибай: р. Худолаз, район пляжа;

Краснокамский район: с. Николо-Березовка, р. Кама;

Туймазинский район: пруд с. Нижне-Троицкий; пруд с. Верхне-Троицкий;

Бакалинский район: р. Сюнь, с. Новоиликово; пруд на р. Кусембет в с. Дияшево;

Стерлитамак: р. Ашкадар, городской пляж;

Агидель: озеро Апаиш;

Мелеуз: р. Белая, район пляжа;

Благовещенск, р. Белая, район Большого острова.