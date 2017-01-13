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16.01.17 | 15:37 НОВОСТИ | Архив новостей
На водоемах Башкирии на Крещение будут дежурить спасатели
На Крещение спасатели будут дежурить на всех водоемах, где запланированы купания в проруби, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республики Валерий Сафронов.
Праздник отмечается 19 января. В этот день принято окунаться в иордани, которые устраивают на реках и озерах. Чтобы обеспечить безопасность верующих, сотрудники МЧС замерят толщину льда и обследуют дно купален, обеспечат места совершения обряда спасательными кругами и веревками, организуют медицинскую помощь.
Для купания в городах и районах республики определено около 50 мест. В необорудованных местах спасатели окунаться категорически не ркомендуют.
Где в Башкирии можно окунуться в прорубь на Крещение?
Белорецк: р. Белая, ул. Точисского, 19;
Дюртюлинский район: Дюртюли, р. Белая (в районе бывшей колхозной переправы); с. Ангасяк; с. Венеция;
Белебей;
Давлеканово: ул. Черноярская;
Кумертау: р. Белая в районе с. Ира; городской пруд;
Чекмагушевский район: с. Юмашево, нижний пруд р. Камышлы;
Шаранский район: Шаранское водохранилище на р. Сюнь, с. Наратасты;
Иглинский район: д. Ягодная, пруд Дмитриевский; с. Караганка; с. Алаторка;
Кармаскалинский район: д. Улукуево, родник Холодный ключ;
Караидельский район: р. Байкинка в с. Байки;
Бирский район: Бирск, ул. Набережная, ниже ледовой переправы; озеро Федосеевка в с. Николаевка;
Чишминский район: р. Калмашка, возле моста на районный дворец культуры;
Альшеевский район: Дмитриевский родник;
Октябрьский: озеро Ик-Куль;
Ишимбайский район: Ишимбай, п. Кузьминовка; с.Верхотор;
Балтачевский район: д. Курачево;
Салават: р. Белая в районе ПСО УГОЧС;
Федоровский район: с. Новомихайловка, р. Ашкадар;
Кугарчинский район: Новопетровский сельсовет, р. Большой Ик, возле моста; с. Каран, р. Ирняк; с. Семено-Петровское, р. Иртюбяк; с. Назаркино, р. Ик, Максютовский сельсовет; с. Исимово, р. Большой Ик; с. Мраково, р. Большой Ик;
Зианчуринский район: р. Большой Ик в районе «Яблонька»;
Миякинский район: в3 километрахот с. Ильчигулово вблизи д. Сергеевка;
Уфа: парк «Кашкадан»; р. Белая, район монумента Дружбы; р. Белая в мкр. Нижегородка; озеро Солдатское в парке имени Якутова;
Гафурийский район: п. Красноусольск, минеральные источники санатория; р. Белая в районе с. Табынск;
Хайбуллинский район: с. Бурибай, р. Таналык;
Сибай: р. Худолаз, район пляжа;
Краснокамский район: с. Николо-Березовка, р. Кама;
Туймазинский район: пруд с. Нижне-Троицкий; пруд с. Верхне-Троицкий;
Бакалинский район: р. Сюнь, с. Новоиликово; пруд на р. Кусембет в с. Дияшево;
Стерлитамак: р. Ашкадар, городской пляж;
Агидель: озеро Апаиш;
Мелеуз: р. Белая, район пляжа;
Благовещенск, р. Белая, район Большого острова.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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