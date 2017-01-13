Жительница Башкирии вонзила нож в парня, который, как ей показалось, пристаёт к ней

В покушении на убийство подозревается 43-летняя женщина.

Вечером 29 декабря прошлого года в одной из квартир Мечетлинского района женщина, ее брат и двое односельчан проводили время за употреблением алкоголя. Когда все легли спать, хозяйка взяла нож с кухни и стала наносить удары 24-летнему гостю. Проснувшиеся мужчины отобрали у нее нож, пострадавший госпитализирован.

Подозреваемая пояснила свои действия тем, что ей показалось, будто гость к ней приставал. Тот в свою очередь отрицает домогательства. Теперь устанавливаются все обстоятельства преступления, с подозреваемой взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.