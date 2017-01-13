В Уфе молодая пара пыталась ограбить офис микрофинансирования

Полицейские Уфы за двадцать минут вышли на след и задержали подозреваемых в разбойном нападении.

"Вчера днем в офис микрофинансирования по улице Первомайской ворвалась молодая пара. Мужчина со своей спутницей стали требовать деньги. Для большей убедительности своих намерений достали большой кухонный нож. Но кассир не поддалась угрозам своих посетителей. Пока она уверяла, что денег в кассе нет, в офис зашли и другие посетили. Именно их присутствие напугало неудавшихся Бонни и Клайда завершить свой криминальный замысел. Налетчики быстро ретировались", сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские вместе с нарядом патрульно-постовой службы разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались житель поселка Булгаково и уроженка Челябинской области. На них вобуждено уголовное дело по статье «разбой», уточнили в пресс-службе.