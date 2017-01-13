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15.01.17 | 13:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Алексей Морозов: «Благодарю Башкортостан за организацию хоккейного праздника!»
Перед началом матча за Кубок Вызова состоялась пресс-конференция организаторов Недели звезд хоккея.
В брифинге приняли участие управляющий директор Молодежной хоккейной лиги, легендарный российский спортсмен Алексей Морозов, министр спорта и молодежной политики Республики Башкортостан Андрей Иванюта и председатель правления МХЛ Александр Медведев.
- Всех - с праздником, цитирует Алексея Морозова официальный сайт МХЛ. - Сегодня в Уфе большое событие, впервые МХЛ, КХЛ, ЖХЛ и следж-хоккей объединены в одну Неделю звезд хоккея. Хочу поблагодарить Республику Башкортостан и столицу за организацию такого праздника. Вчера мы прогулялись по фанзоне: чувствуется, что город живет хоккеем. В этом году у нас нововведение, четыре лучших полевых игрока матча будут участвовать в Матче звезд КХЛ. Это без сомнения стимулирует ребят, мы встречались с ними и видели, как они заряжены на борьбу. Надеюсь, болельщики поддержат наших игроков. На матче будет работать специальная комиссия, в составе которой такие легендарные игроки и тренеры, как Владимир Юрзинов, Алексей Яшин. Коллегиально обсудим и выберем четырех лучших игроков матча. Желаю всем отличного настроения, а игрокам – задать тон Неделе звезд хоккея.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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