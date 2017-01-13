|
|
НОВОСТИ
13.01.17 14:51
Житель Казахстана предстанет перед судом за попытку сбыта в Башкирии контрафактного алкоголя
13.01.17 10:45
На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)
|
15.01.17 | 13:35 НОВОСТИ | Архив новостей
Юные футболистки «Уфы» выиграли турнир в столице Башкортостана
В Уфе прошёл турнир по мини-футболу «Рождественские встречи».
В состязаниях участвовали девочки 2002-2005 годов рождения.
В старшей возрастной категории победу праздновали воспитанницы школы ФК «Уфа». Второе место занял ашинский «Металлург», третье – тольяттинская «Лада».
В младшей возрастной категории лучшими стали футболистки из Тольятти. Далее расположились команды ФК «Кармаскалы» и «Алга-Башнефть» (Бирск), сообщает официальный сайт «Уфы».
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
|
AHOHC
AHOHC
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20