Семён Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку

Уфимец победил на дистанции 1500 метров в итальянском Турине.

Вторым стал венгр Лю Шаоань. Замкнул тройку Владислав Быканов из Израиля. Многокоратный Олимпийский чемпион Виктор Ан показал лишь седьмой результат.

- Это победа над самим собой, - цитирует Елистратова championat.com. - Весенняя ситуация с милдронатом дала о себе знать, немножко пошатнула, я очень сильно переживал, плюс на новогодние праздники умер мой дедушка. Но смог подняться и выиграть. Это здорово, я очень рад.