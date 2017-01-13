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15.01.17 | 12:48 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе актёры телесериала «Молодёжка» приняли участие в акции «МХЛ - детям»
Фото: hcsalavat.ru
В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея.
Перед матчем за Кубок Вызова, в котором на льду «Уфа-Арены» сойдутся лучшие игроки Молодежной хоккейной лиги, в столице Башкортостана прошла акция «МХЛ - детям». В ней приняли участие ведущие актеры популярного телесериала «Молодежка» - Влад Конопка, Иван Дубровский и Евгений Кулик, а также игроки уфимского «Толпара» - Даниил Доценко и Руслан Гайсин.
Сначала они встретились с воспитанниками Старобаишского детского дома-интерната для детей-инвалидов из Дюртюлинского района республики, которые специально приехали в Уфу для общения со своими кумирами. А после посетили отделение онкологии детской республиканской клинической больницы. Актеры и хоккеисты сфотографировались с ребятами, раздали автографы и подарили подарки, а также получили от юных болельщиков презенты собственного изготовления.
Матч за Кубок вызова 2017 года начнется сегодня на «Уфа-Арене» в 13:30 местного времени, сообщает официальный сайт ХК «Салават Юлаев».
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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