В Уфе актёры телесериала «Молодёжка» приняли участие в акции «МХЛ - детям»



Фото: hcsalavat.ru

В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея.

Перед матчем за Кубок Вызова, в котором на льду «Уфа-Арены» сойдутся лучшие игроки Молодежной хоккейной лиги, в столице Башкортостана прошла акция «МХЛ - детям». В ней приняли участие ведущие актеры популярного телесериала «Молодежка» - Влад Конопка, Иван Дубровский и Евгений Кулик, а также игроки уфимского «Толпара» - Даниил Доценко и Руслан Гайсин.

Сначала они встретились с воспитанниками Старобаишского детского дома-интерната для детей-инвалидов из Дюртюлинского района республики, которые специально приехали в Уфу для общения со своими кумирами. А после посетили отделение онкологии детской республиканской клинической больницы. Актеры и хоккеисты сфотографировались с ребятами, раздали автографы и подарили подарки, а также получили от юных болельщиков презенты собственного изготовления.

Матч за Кубок вызова 2017 года начнется сегодня на «Уфа-Арене» в 13:30 местного времени, сообщает официальный сайт ХК «Салават Юлаев».