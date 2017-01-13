О чём поют в «ВКонтакте»?

Жительница Белорецка осуждена за публикацию экстремистского материала. Незаконные действия горожанки были выявлены Центром по противодействию экстремизму МВД по РБ.

На своей странице «ВКонтакте» 22-летняя девушка выложила в свободном доступе песню, которая внесена в список экстремистских, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.

По данному факту в отношении нее возбудили административное дело, по итогам рассмотрения которого выписали ей штраф. После прокурорского вмешательства нарушительница удалила запись со своей страницы.