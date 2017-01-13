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14.01.17 | 10:26 НОВОСТИ | Архив новостей
"Батыр" повторно проиграл "Южному Уралу-Металлургу" - 3:4
Крупно проиграв накануне - 2:5, юные нефтекамцы в повторной встрече поменяли рисунок игры.
Основной акцент был сделан на действия в обороне. Гости из Орска не возражали, одному из аутсайдеров Национальной молодежной хоккейной лиги это даже пришлось на руку.
В вялотекущей позиционной борьбе прошел первый период, заброшенных шайб в котором не было. Во втором гости счет открыли, но Ильдар Абдеев воссстановил равновесие. И все же на перерыв южноуральцы ушли с преимуществом в одну шайбу - их острая контратака завершилась точным броском.
Настоящая драма разыгралась в заключительном отрезке. Сначала Даниил Кочнев сделал счет 2:2. Грубая позиционная ошибка "Батыра" - и орчане вновь впереди. Нефтекамцы всей командой штурмуют ворота гостей, раз за разом упуская верные голевые моменты. Наконец, за 34 секунды до конца матча Тимур Равилов забивает. Овертайм? Так решили все, кроме приезжих хоккеистов. 12 секунд оставалось до финальной сирены, когда им удалось поставить победную точку - 4:3 (0:0; 2:1; 2:2). Неожиданно для многих "Южный Урал-Металлург" увозит из Нефтекамска шесть очков, значительно поправив свое турнирное положение.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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