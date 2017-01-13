В Уфе чиновники незаконно пытались изъять пять многоквартирных жилых домов

Жителей защитила городская прокуратура.

В ноябре прошлого года управление земельных и имущественных отношений столичной администрации приняло решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и помещений пяти многоквартирных домов по улице Краснодонской.

Чиновники подписали недействующие постановления мэрии, признавшей здания аварийными – ранее суд отменил эти постановления по искам прокурора Уфы и жильцов данных домов. Прокуратура опротестовала незаконное изъятие земель, неправомерное решение управления отменено, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.