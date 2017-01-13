Профессор БашГУ был избит во время лекции

По словам очевидцев, во время занятий на кафедре физической электроники и нанофизики распахнулась дверь, в аудиторию ворвался мужчина и набросился с кулаками на профессора.

Жертвой хулигана стал 62-летний преподаватель Сергей Гоц. Нападавший, ударив его несколько раз, быстро ретировался из аудитории.

Пострадавший обратился к охране, которая сообщила о произошедшем в полицию. Ему потребовалась медицинская помощ, но от госпитализации он отказался.

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции № 9. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по РБ.