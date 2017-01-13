Глава Башкирии посетил новое здание отдела МВД России по Белорецкому району

На данный момент здесь закончены строительные и отделочные работы. В последующем в помещениях будет установлена мебель, оргтехника, смонтированы системы видеонаблюдения, связи.

Сейчас подразделения МВД находятся в разных зданиях, одно из которых подлежит сносу, а другое признано аварийным. Новый корпус включает в себя рабочие кабинеты для сотрудников и руководства, зал для совещаний на 117 человек, комнаты информационно-технического и бытового назначения, архивы и вспомогательные помещения, сообщает пресс-служба администрации главы РБ.

Рустэм Хамитов поинтересовался качеством работ. По словам начальника отдела МВД по Белорецкому району Ришата Баймурзина, замечания имеются и устранены они должны быть в течение января.