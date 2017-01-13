Сибайскую больницу уличили в незаконной деятельности

Центральная городская больница Сибая проводила психиатрическое освидетельствование работников, не имея лицензии на данную деятельность, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в республике.

Факт выявился во время расследования несчастного случая, произошедшего с работником Башкирского шахтопроходческого управления. Поначалу работодатель не смог представить документы о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников, занятых на подземных работах. Позже они все-таки были представлены, однако их достоверность вызывала у инспекторов сомнения.





Гострудинспекция обратилась в Росздравнадзор. Проверка подтвердила, что больница не имела лицензии на проведение психиатрического освидетельствования. Медучреждению выдано предписание, возбуждено административное дело.





Недобросовестный работодатель оштрафован на 250 тысяч рублей.