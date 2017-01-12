Жителю Башкирии вместо заказанного регистратора прислали настольную игру

За «Лото» мужчина заплатил три тысячи рублей.

Житель поселка Чишмы в преддверии своего дня рождения решил сделать себе подарок и купить видеорегистратор с встроенным навигатором. Он давно желал приобрести это устройство и сделал заказ по интернету. Спустя неделю на почту прибыла бандероль, мужчина заплатил три тысячи рублей и прямо на месте вскрыл коробку. Вместо заказанной аппаратуры там лежала настольная игра «Лото».

Потерпевший обратился в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по РБ.