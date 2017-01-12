"Resbash"-В Башкирии спрогнозировать паводок поможет авиасъёмка бассейнов Белой и Урала
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12.01.17 16:52
Жителю Башкирии вместо заказанного регистратора прислали настольную игру
12.01.17 16:37
Свитеры всех команд КХЛ вмуровали в лёд перед «Уфа-Ареной»
12.01.17 16:35
В Башкирии спрогнозировать паводок поможет авиасъёмка бассейнов Белой и Урала
12.01.17 15:54
В Уфе два технических университета получат федеральную поддержку
12.01.17 15:07
Уфимец предстанет перед судом за серию краж сотовых телефонов
12.01.17 13:16
Музыкальная королева из Башкирии
12.01.17 12:47
Следком Башкирии проверит больницу, в которой пациентка передвигалась ползком
12.01.17 12:37
В Бураевском районе «Тойота» врезалась в «Ладу». Погиб водитель второй легковушки
12.01.17 12:32
Уфимец Александр Бабчин выиграл спринт на этапе кубка страны по биатлону
12.01.17 12:24
В Уфе в столкновении с грузовиком погиб водитель «Гранты»
12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
12.01.17 11:59
«Уфа-Алиса» уступила в Краснодаре местной «Кубани»
12.01.17 11:10
В совхозе «Алексеевский» нарушали трудовые права работников
12.01.17 11:09
В Калтасинском районе зарплату работникам выдавали мясом
12.01.17 10:24
Антон Бабиков в составе эстафетной сборной страны выиграл серебро в Рупольдинге
12.01.17 10:14
В Уфе школьникам продлили каникулы
12.01.17 10:12
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет с нижегородским "Торпедо"
11.01.17 21:56
Баймакская резня из-за бензопилы
11.01.17 17:10
В Уфе подросток нанёс ножевые ранения двум женщинам в «Монетке»
11.01.17 16:52
В Башкирии МУП оштрафовано за незаконную эксплуатацию полигона
11.01.17 16:50
Федеральный бюджет поддержит республиканских аграриев
11.01.17 15:51
В Абзелиловском районе гостья оказалась воровкой
11.01.17 15:07
В Башкирии остановлена незаконная эксплуатация АГЗС
11.01.17 14:15
В Стерлитамаке директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов
11.01.17 13:40
Бывший глава администрации Агидели предстанет перед судом за получение взятки
11.01.17 10:43
В санатории «Якты-Куль» электромонтера ударило током
11.01.17 10:41
В Уфе в неуборке снега обвинили частные компании
11.01.17 10:24
В Башкирии пятиклассник угодил под колёса «УАЗа»
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
11.01.17 09:52
Житель Башкирии зарезал племянника
11.01.17 06:43
"Торос" проиграл "Ермаку" в овертайме - 2:3
11.01.17 05:55
"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Спартаком" - 5:3
10.01.17 18:30
Глава республики встретился с лауреатами газеты "Республика Башкортостан"
10.01.17 16:53
Житель Башкирии сбросил с пятого этажа собутыльницу
10.01.17 16:18
Двое жителей Башкирии до смерти забили шумного соседа
10.01.17 15:47
В Башкирию пришла эпидемия гриппа и ОРВИ
10.01.17 15:02
«Уфа-молодёжная» вышла из отпуска и провела первые тренировки
10.01.17 14:53
В Башкирии ужесточён приговор водителю, совершившему смертельное ДТП
10.01.17 14:53
В Кандрах мужчина зарезал собутыльника
10.01.17 14:48
«Уфа-Алиса» в Майкопе уступила местному «АГУ-АДЫИФ»
10.01.17 14:44
Минюст предложил забирать у должников единственное жилье
10.01.17 14:29
В Уфе семье грузчика, задохнувшегося в цементе, выплатят полмиллиона рублей
10.01.17 14:24
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для всех отраслей
10.01.17 14:23
Тренерский штаб «Уфы» пополнил Александр Низелик
10.01.17 14:17
В Башкирии более тысячи должников стали уголовниками
10.01.17 14:12
Ильвир Хузин занял восьмое место на этапе кубка мира по бобслею
10.01.17 13:54
Башкирские легкоатлеты выиграли две медали на всероссийских состязаниях в Екатеринбурге
10.01.17 11:55
В Мелеузе пенсионерка перевела 138 тысяч рублей «лекарственному» аферисту
10.01.17 11:54
В Уфе будут штрафовать предпринимателей, не убравших со своих территорий снег
10.01.17 11:28
В Башкирии воришка-сладкоежка украл с чужого двора мёд
10.01.17 09:24
Хоккеистки "Агидели" помогли сборной России завоевать "бронзу" на Кубке наций
10.01.17 09:17
Хоккеисты "Толпара" дважды встретились с "Авто"
10.01.17 09:00
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет со "Спартаком"
10.01.17 08:17
В Татышлинском районе убит таксист
09.01.17 21:01
В Башкирии водитель «Опеля» сгорел заживо, врезавшись в МАЗ
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