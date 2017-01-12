В Башкирии спрогнозировать паводок поможет авиасъёмка бассейнов Белой и Урала

Авиационная гамма-съемка бассейнов рек Белая и Урал начнется в марте, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ. По ее данным, Башкортостан является единственным регионом в России, который возобновил применение этого метода прогнозирования паводка.

По данным ведомства, запасы воды в снежном покрове определяются «путем ручных снегомерных съемок на метеостанциях Башгидромета». Этого крайне недостаточно, особенно в горно-лесной зоне, где сконцентрированы основные запасы снега, отмечают в минприроды.

Гамма-съемка с воздуха в 2015-2016 годах продемонстрировала «высокую эффективность». Поэтому принято решение увеличить географию выполнения работ: они охватят бассейны рек Белая и Урал, говорится в сообщении.

Автор: Эльза ИСКУЖИНА