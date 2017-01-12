|
|
НОВОСТИ
12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
10.01.17 13:54
Башкирские легкоатлеты выиграли две медали на всероссийских состязаниях в Екатеринбурге
|
12.01.17 | 15:54 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе два технических университета получат федеральную поддержку
Уфимский авиационный технический университет и Уфимский нефтяной технический университет вошли в число победителей конкурса научных проектов, которые будут поддержаны в 2017 году министерством образования России.
Всего в заветный список попали 444 научных проекта из 125 вузов страны. Российское министерство выделяет на их осуществление 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Причем, подано было более 2,5 тыс. заявок.
Проекты нацелены на достижение результатов по широкому спектру направлений, среди которых исследования физико-химических процессов, разработка инновационного программного обеспечения, проекты по биоинженерии, нейроуправляемой робототехнике. УГАТУ получит финансовую поддержку на реализацию шести проектов. А УГНТУ победил с проектом новой технологии в нефтехимии.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20