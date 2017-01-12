Уфимец предстанет перед судом за серию краж сотовых телефонов

Прокуратура Калининского района столицы утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего уфимца.

Злоумышленник в октябре прошлого года заходил в салоны сотовой связи, просил сотрудников показать ему дорогие телефоны. После консультации, когда работник салона шел к кассе для приема оплаты, уфимец выбегал из салона вместе с похищенным.

При очередной попытке грабежа вора задержали сотрудники салона и вызвали полицию. Общий ущерб составил свыше 55 тысяч рублей, уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Калининского района Уфы.