Музыкальная королева из Башкирии

Оперная певица из Башкирии Айгуль Ахметшина стала участницей молодёжной программы Королевского театра Ковент-гарден в Лондоне, сообщила пресс-служба министерства культуры.

Обладательница колоратурного меццо-сопрано прошла жёсткий отбор и получила возможность два года стажироваться в одном из самых знаменитых театров мира. Кстати, для нее было сделано небывалое исключение: она стала первой участницей, которую взяли на стажировку в 20 лет, а не в 25, как обычно.

В конкурсе участвовали более 360 молодых артистов из 61 страны. По результатам нескольких туров в Ковент-Гарден попали лишь пятеро. К слову, в отличие от обычных стажёрских программ, участники молодёжной программы подписывают контракт с театром и в течение двух лет получают зарплату.

Досье

Айгуль — родом из села Киргиз-Мияки. Пела с раннего возраста. После участия в одном из конкурсов по совету Миляуши Муртазиной поступила в Уфимское училище искусств, которое окончила с отличием. Лауреат нескольких республиканских и международных конкурсов, обладательница призов зрительских симпатий и приза «Надежда» I международного конкурса имени Ф. Шаляпина, конкурса «New Opera World» в Москве.