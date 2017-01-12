|
|
НОВОСТИ
12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
10.01.17 13:54
Башкирские легкоатлеты выиграли две медали на всероссийских состязаниях в Екатеринбурге
|
12.01.17 | 13:16 НОВОСТИ | Архив новостей
Музыкальная королева из Башкирии
|Написать комментарий
|Представьтесь
|
Ваш комментарий
|08.10.13
Как оформить электронную подписку на газету
|01.04.16
Открыта основная подписка на I полугодие 2017 года по каталогу периодических печатных изданий
|22.11.16
Вспомнить всех поименно