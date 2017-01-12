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12.01.17 | 12:47 НОВОСТИ | Архив новостей
Следком Башкирии проверит больницу, в которой пациентка передвигалась ползком
По указанию руководителя следственного управления по РБ инициирована доследственная проверку по факту нарушения прав пациентов в поликлинике № 1 уфимской больницы № 13, сообщила пресс-служба следкома по республике.
Видео, демонстрирующее женщину с забинтованной ногой, ползущую по лестнице на четвереньках, следователи обнаружили в интернете, когда мониторили СМИ. Как явствует из видеозаписи, таким образом она пыталась попасть в рентгенкабинет, расположенный на втором этаже при неработающем лифте.
Как уточнили журналисты «Башинформа», инцидент произошел 10 января. По словам дочери пациентки, ее маму 15 декабря выписали из стационара после серьезной операции на левой ноге. Поэтому наступать на нее нельзя, и правая тоже очень слаба из-за хронических заболеваний. Женщина передвигается на ходунках, ходить на костылях не может. Медперсонал поликлиники помочь пациентке отказался, вот и пришлось преодолевать лестницу практически ползком, уточнила собеседница.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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