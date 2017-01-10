Глава республики встретился с лауреатами газеты "Республика Башкортостан"

Восемь лауреатов конкурса "Человек года" по версии газеты "Республика Башкортостан" поздравил сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Газета уже четвертый год подряд называет людей, отличившихся своими достижениями, поступками, ставших примером для подражания.

В этот раз редакция назвала своими лауреатами "народного" мэра из Белорецкого района Миллята Азикаева, бывшего строителя из Аургазинского района Мидхата Хасанова, эколога Светлану Гарипову и еще нескольких человек, кто заслуживает такого признания по мнению журналистов.



Глава республики поговорил в неформальной обстановке с каждым из лауреатов. А самому юному - пятикласснику из Учалинского района Айнуру Маннанову - показал свой рабочий кабинет.



Кто стал "человеком года" по версии "РБ", о чем говорили лауреаты с Рустэмом Хамитовым - читайте в пятничном номере газеты.