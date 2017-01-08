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10.01.17 | 14:44 НОВОСТИ | Архив новостей
Минюст предложил забирать у должников единственное жилье
Квартиры должников могут разрешить обращать во взыскание, даже если они являются единственным жильем семьи. Соответствующий законопроект размещен на сайте для общественного обсуждения.
Продавать жилье для погашения долгов разрешат при условии, если его площадь вдвое больше установленных нормативов жилплощади (как правило, это18 метров на человека) и если его цена вдвое выше, чем стоимость жилья, которое нужно будет предоставить должнику взамен взысканного.
Жилье предлагается забирать в случае, если у должника нет другого имущества, которое можно арестовать для погашения долга.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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