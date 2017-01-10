В Кандрах мужчина зарезал собутыльника

9 января в одной из квартир села Кандры было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревается 37-летний местный житель.

По версии следствия, в этот день он распивал с 59-летним хозяином квартиры спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой гость нанес хозяину многочисленные ножевые ранения. От полученных ран тот скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Подозреваемый задержан, сознался в содеянном и уже дал подробные признательные показания, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.