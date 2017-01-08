В Башкирии ужесточён приговор водителю, совершившему смертельное ДТП

Верховный суд республики по представлению прокуратуры Чекмагушевского района назначил более суровый приговор 49-летнему жителю Татарии Ильдару Ширалиеву.

Мужчина, лишенный водительских прав и осужденный за неоднократное пьяное вождение, в мае прошлого года снова пьяным сел за руль «Шкоды Фабии». По пути в Уфу он уснул и столкнулся со встречным авто, водитель которого впоследствии скончался. Кроме того, в аварии пострадали два пассажира, одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый признал вину. Суд первой инстанции приговорил виновника ДТП к четырем годам лишения свободы условно. Гособвинитель не согласился с таким решением и обжаловал его. Верховный суд республики вынес приговор в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.