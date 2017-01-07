В Башкирии за пятнадцать минут в двух автокатастрофах погибли пять человек. Четверо ранены

С интервалом в 15 минут в республике произошли две аварии "с тяжкими последствиями", сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

В Уфимском районе сегодня вечером на 9-м километре дороги Авдон - Подымалово столкнулись «Nissan» и ВАЗ-2112. Полицейские предполагают, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». В результате в «Nissan» погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых в этой машине, а также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы.



Через пятнадцать минут в Благовещенском районе на 62-м километре дороги Уфа - Янаул столкнулись «Daewoo Nexia» и «Mitsubishi Lancer». В результате удара погибли два человека.

На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины устанавливаются. Не исключено, что главной причиной автоаварий является превышение скорости, заметили в пресс-службе.