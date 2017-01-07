Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Тольятти с "Ладой"

Юлаевцы завершают выездное турне.

Победа в Тольятти, если брать во внимание турнирный расклад, более важна для уфимцев. "Лада" практически прекратила борьбу за попадание в плей-офф, где будет разыгран главный приз российского хоккея - кубок Гагарина. У волжан сегодня 52 очка после 47 матчей и 13-е место в конференции "Восток" Континентальной хоккейной лиги при разнице забитых и пропущенных шайб 118 - 139.

Юлаевцы на "Востоке" идут пятыми, набрав 75 очков в 47 играх. Разница шайб - 134 - 122.

Тем не менее, еще памятна встреча этих соперников двухнедельной давности. Тогда, напомним, "Лада" не оставила юлаевцам шансов - 6:4. Перед своими трибунами хозяева наверняка попытаются повторить успех. Необходимо набирать очки и уфимцам, ведущим острую борьбу с челябинским "Трактором" за четвертое место в конференции.