За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров

Обновление контейнерного парка и мусоросборной техники проходит в столице в рамках подпрограммы «Обновление контейнерного парка и спецтехники на 2014 – 2018 годы», сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2016 году в городе установлены 111 модульных павильонов, 350 евроконтейнеров и приобретено три мусоровоза. Всего же в рамках подпрограммы запланировано устройство 870 павильонов с установкой более двух тысяч новых евроконтейнеров.

За один рейс мусоросборная машина загружает 30-35 контейнеров. Сами контейнеры имеют больший объем, чем старые металлические баки – 1,1 кубометра вместо старых 0,75. Кроме того, они эстетично выглядят, имеют фиксаторы колес, легко открываются нажатием педали, а благодаря крышке, мусор не разлетается по двору. При погрузке мусоровоз открывает контейнер автоматически и разгружает содержимое внутри емкости, что обеспечивает чистоту вокруг.

Сбор модулей и контейнеров ведется на площадке МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».