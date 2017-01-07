В Башкирии задержан молодой автоугонщик

24-летний житель Дюртюлинского района, ранее судимый за разбой, стал фигурантом уголовного дела по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Вчера рано утром жительница Туймазинского района обнаружила пропажу своего «ВАЗа» четырнадцатой модели. Она обратилась в полицию и вскоре машину заметили на трассе М-5 в Буздякском районе. После недолгой погони автомобиль был остановлен – за рулем сидел пьяный молодой человек, а рядом с ним его 22-летний приятель, ранее судимый за угон и кражу.

Оба подозреваемых доставлены в полицию, а автомобиль возвращен владелице, сообщает пресс-служба МВД по РБ.