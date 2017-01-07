Уфимец Кирилл Капризов вошёл в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею

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08.01.17 «Салават Юлаев» снова проиграл в Тольятти «Ладе» 4:2

08.01.17 Коммунальные тарифы в Башкирии в 2017 году вырастут на 8,3–14,9%