"Resbash"-В Башкирии водитель «хундая» погиб, столкнувшись с «крузаком»
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07.01.17 21:58
В Башкирии за пятнадцать минут в двух автокатастрофах погибли пять человек. Четверо ранены
07.01.17 15:01
В Башкирии идёт зимняя спартакиада
07.01.17 14:04
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
07.01.17 12:00
Житель Бирска, уходя из гостей, прихватил с собой два телевизора и две шубы
07.01.17 11:48
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
07.01.17 11:42
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Тольятти с "Ладой"
07.01.17 11:37
В Башкирии задержан молодой автоугонщик
07.01.17 11:25
Уфимец Кирилл Капризов вошёл в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею
06.01.17 22:33
Под Уфой в автокатастрофе погибли три человека. Четверо ранены
06.01.17 21:55
В Башкирии водитель «хундая» погиб, столкнувшись с «крузаком»
06.01.17 11:51
В Уфе иллюминацию на улице Ленина протянут до "Уфа-Арены"
06.01.17 11:42
В Башкирии резко ухудшится погода
06.01.17 11:34
В Башкирии на трассе загорелся туристический автобус
06.01.17 11:26
В Башкирии в местах праздничных гуляний развернуты полевые кухни
06.01.17 11:16
Митрополит Никон поздравил жителей Башкирии с наступающим Рождеством
06.01.17 10:52
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
06.01.17 10:23
В ДТП в Уфимском районе погиб 84-летний пенсионер
06.01.17 09:36
Молодёжная сборная России по хоккею стала третьей на чемпионате мира в Канаде
05.01.17 21:54
"Салават Юлаев" выиграл в Казани у "Ак Барса" по буллитам - 2:1
05.01.17 14:09
В Уфе задержан автомобильный вор
05.01.17 13:03
Вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми, инициированный Госсобранием Башкирии
05.01.17 13:01
В Уфе продолжат сносить незаконно построенные гаражи
05.01.17 12:30
В Уфимском районе подросток умер, пытаясь изобразить фокус с баллончиком бытового газа
05.01.17 12:23
В Башкирии три человека погибли в столкновении «Рено» и «Форда»
05.01.17 12:16
В Иглино дети украсили ёлку дорожными знаками
05.01.17 12:12
Выпуск газеты на башкирском языке возобновили на Ямале
05.01.17 06:08
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет в Казани с "Ак Барсом"
05.01.17 05:47
Хоккеисты молодёжной сборной России проиграли в полуфинале чемпионата мира США по буллитам - 3:4
04.01.17 23:31
В Кумертау и Белебее созданы территории опережающего развития
04.01.17 11:18
Под Уфой погиб водитель, шесть человек ранены
03.01.17 21:39
"Салават Юлаев" проиграл в Нижнекамске "Нефтехимику" по буллитам - 0:1
03.01.17 13:28
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
03.01.17 09:32
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
02.01.17 21:14
В Башкирии простились с двумя погибшими на посту пожарными
02.01.17 15:29
В Уфе сделали новогоднюю ёлку из 215 машин
02.01.17 15:22
Житель Янаула угнал машину после празднования Нового года
02.01.17 15:17
В Башкирии бомж в маске избил пенсионера и украл мясо
02.01.17 15:09
В Башкирии за два дня задержали более 200 пьяных водителей
02.01.17 14:59
В Башкирии под колёсами «Гранты» погиб мужчина
01.01.17 17:27
В Благоварском районе открылся новый многофункциональный сельский центр
01.01.17 14:32
В Уфе снегоуборочная техника работала в новогоднюю ночь
01.01.17 12:45
Рустэм Хамитов: "Мы вместе многого достигли в уходящем году"
01.01.17 11:07
Сборная России победила словаков на чемпионате мира среди молодежных команд - 2:0
31.12.16 14:24
В Белорецком районе ДТП унесло жизнь человека
31.12.16 14:14
В Стерлитамакском районе в аварии погибла пассажирка «Нексии»
31.12.16 12:34
С Нового года нельзя оставлять детей в автомобиле. Даже на минуту
31.12.16 12:04
В Башкирии двое пожарных и женщина погибли под обрушившейся крышей горящего дома
31.12.16 11:46
В Новый год - на электричке. Но по другому расписанию
31.12.16 11:36
Уфимец пришёл грабить салон связи с лопатой
31.12.16 09:35
В Уфе работник автомастерской угнал оставленную на диагностику иномарку
31.12.16 09:25
В Уфе запустили новогодние метробусы
31.12.16 09:04
В Уфе с 1 января подешевеет проезд в электротранспорте
31.12.16 08:54
Главой администрации Давлекановского района стал Ильгиз Мухамедзянов
31.12.16 08:35
Новый Год экологии к нам мчится
30.12.16 16:15
Оригинальный подарок получили наши сибайские коллеги на Новый год
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