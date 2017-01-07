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06.01.17 | 21:55 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии водитель «хундая» погиб, столкнувшись с «крузаком»
Трагично закончилось сегодня утром ДТП на 1311-м километре автодороги Москва-Уфа.
"Сегодня утром в Кушнаренковском районе 27-летний местный житель за рулем «Хундай Акцент», предположительно, превысил скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойота Лэнд Крузер 200» под управлением 48-летнего жителя столицы республики", сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате аварии водитель «Хундай» от полученных травм скончался на месте.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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