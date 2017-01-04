В Кумертау и Белебее созданы территории опережающего развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал сегодня постановление о создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в пределах городов Белебей и Кумертау в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального правительства.



"Создание двух новых ТОСЭР будет содействовать развитию городов Кумертау и Белебей путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации", отмечается в сообщении. Как известно, градообразующими предприятиями этих моногородов являются АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" и ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль".



Напомним, что эти города в марте 2016 года защитили в Фонде развития моногородов проекты для включения в перечень ТОСЭР. Первым и крупнейшим резидентом ТОСЭР Кумертау станет новый маслоэкстракционный завод стоимостью около 6 млрд руб. группы компаний «Сигма». В Белебее же планируют реализовать пять инвестпроектов стоимостью 8 млрд руб.



В правительстве отметили, что в 2017 году заявки на внесение в перечень ТОСЭР планируют подать еще четыре моногорода республики - Белорецк, градообразующим предприятием которого является Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел», Нефтекамск (НефАЗ группы КамАЗ), Благовещенск («Полиэф» — СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК группы УГМК). Белорецк и Нефтекамск отнесены к категории городов, имеющих риски ухудшения социально-экономического положения, Благовещенск и Учалы — монопрофильных образований со стабильной социально-экономической ситуацией.

Справка



Статус ТОСЭР предоставляет монопрофильным образованиям льготы по налогу на прибыль. Полностью обнуляется федеральная часть, региональная часть в течение первых пяти лет будет не выше 5%, в последующие пять лет – не менее 10%. Кроме того, появляется возможность освобождения от уплаты налога на имущество и иные налоги и сборы, право по которым предоставлено субъектам Российской Федерации. Действует пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых. Снижаются тарифы по страховым взносам. Это условие применимо только для резидентов, которые получают такой статус в первые три года работы территории опережающего развития.