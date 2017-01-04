"Салават Юлаев" проиграл в Нижнекамске "Нефтехимику" по буллитам - 0:1

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:0 (0:0; 0:0; 0:0; ОТ - 0:0; СБ - 1:0).

Уфимцы приняли традиционную манеру "Нефтехимика" - тягучий хоккей от обороны на средних скоростях. Очень неумело действовали форварды обеих команд. Голевые моменты, пусть нечасто, все же возникали. Но нападающие умудрялись совершать промахи из верных позиций. Напрасно трибуны призывали хоккеистов к более активным действиям: соперники, словно по инерции, докатали малоинтересную встречу до серии буллитов, где удача улыбнулась нижнекамцам.

Набранное уфимцами одно очко особо радовать не может. Команда все ближе к черте, которая отделит учвастников плей-офф от аутсайдеров.