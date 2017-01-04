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03.01.17 | 13:28 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Улицы Уфы этой ночью очищали около 300 снегоуборочных машин, около сотни машин убирали дворы, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Основная часть работ по очистке улиц от снега проходит ночью, когда дороги менее всего загружены", поясняет она. Однако очистке мешают брошенные вдоль дорог автомобили.
Городские службы в очередной раз призывают автомобилистов парковать свои машины только в разрешенных местах и не препятствовать уборке снега, говорится в сообщении.
Автор: Эльза ХОРЕВА
хамит(asdfghjkl@mail.ru)2017-01-04 16:02:55
900 000 КУБОВ СНЕГА. КАМАЗ САМОСВАЛ -ЭТО 10 КУБОВ КУЗОВ. 900 000 : 10 = 90 000 КАМАЗОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ УФЫ . ЗА КАКОЙ СРОК И СКОЛЬКО КАМАЗОВ СДЕЛАЛИ СТОЛЬКО РЕЙСОВ? ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛА ПРАВДА , ТО УЛИЦЫ УФЫ ПРИШЛОСЬ ДЛЯ КРАСОТЫ ПОСЫПАТЬ ИСКУССТВЕННЫМ СНЕГОМ. 90 000 РЕЙСОВ КАМАЗОВ , ИХ ЕЩЕ ЗАГРУЗИТЬ НАДО ЧЕМ- ТО. ЕСЛИ БЫ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ВОЗИЛИ КРУГЛОСУТОЧНО , ТО 90 000 ШТ\РЕЙСОВ : НА 30 ДНЕЙ = 3000 В СУТКИ . 3 000 : НА 24 ЧАСА = 125 РЕЙСОВ\ ШТУК КАМАЗОВ : НА 60 МИНУТ = 2.8 КАМАЗОВ\ШТУК В МИНУТУ. ЭТО УЖЕ ОДИН КАМАЗ В 30 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АААААААААААААААААААААААА????????!!!!!!!!!!! СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ . СОВЕТНИКИ ЯЛАЛОВА . ПОКОЛЕНИЕ ЕГЕ , БУКВАЙ ЗЮ ВАС НАДО ПОСТАВИТЬ И КУПЛЕННЫЕ ДИПЛОМЫ В МОЗГ ЗАСУНУТЬ , МЕЖДУ ОДНОЙ ИЗВИНЕННОЙ. ПОТОМУ ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ЗАДОМ !
ирек( ahmetov.irek@yandex.ru)2017-01-03 21:05:47
Правильно у нас 55-й жкх все трактора проезжают мимо дворов с поднятыми ковшами - торопятся на "шабашку" . Наняли таджиков с лопатами, они что могут сделать? А с нас требуют платить за всё вовремя!
Умар(Cekmeci@yandex.ru)2017-01-03 20:30:56
Ул.Заводская,ул.Бессонова,ул.Н.Дмитриева ...там ходить даже не возможно.. Кто чистил,когда чистили????про дворах уж не буду говорит, там уж кошмар настоящий.. Жалейте хоть молодых мам и стариков ..им же действительно тяжело ходить
ринат(Rinat198125@gmail.com)2017-01-03 20:29:19
Дуванский переулок частные дома. Люди собрались сегодня 03.01.2017 чистили лопатами метров 400
Радик(https://e.mail.ru/compose?To=raqik81%2d811@mail.ru)2017-01-03 17:58:52
Богдана Хмельницкого 135 будут чистить вообще?
Эдуард(blohin.eduard@yandex.ru )2017-01-03 15:04:39
В отставку Ялалова я работал в такси на новый год и насчитал 104 машины которые убирали снег. Дворы не чистят экономисты херово. Скажите где остальные машины были,их 300 не было.
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AHOHC
AHOHC
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
хамит 2017-01-04 16:02:55
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ирек 2017-01-03 21:05:47
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Умар 2017-01-03 20:30:56
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ринат 2017-01-03 20:29:19
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Радик 2017-01-03 17:58:52
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Эдуард 2017-01-03 15:04:39
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