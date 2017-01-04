Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

В 1\4 финала россияне обыграли Данию - 4 : 0.

На чемпионате мира среди молодежных команд, проходящем в Канаде, настало время решающих матчей.

Соперником сборной России в четвертьфинале была команда Дании. Подопечные тренера Валерия Брагина победили без особых усилий - 4 : 0 (2:0; 0:0; 2:0) и обеспечили себе место в полуфинале, где их соперником станет победитель пары Швеция - США.

Вновь российскую команду вели за собой представители "Салавата Юлаева". Капитан сборной Кирилл Капризов забросил дважды, на счету Михаила Воробьева - две результативные передачи.