В Башкирии бомж в маске избил пенсионера и украл мясо

От действий злоумышленника пострадал 75-летний житель Баймакского района.

В деревне Семяново неизвестный в маске проник ночью в чужой дом и, угрожая ножом, стал требовать деньги у хозяина. Так как у пенсионера денег не оказалось, злоумышленник избил его и забрал из холодильника мясо.

Сотрудники угрозыска в скором времени задержали злоумышленника – им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина без определенного места жительства. По предварительным данным, деньги ему нужны были на выпивку. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой», сообщает пресс-служба МВД по РБ.