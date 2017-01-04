В Башкирии за два дня задержали более 200 пьяных водителей

О работе по контролю и надзору за дорожным движением сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

В рамках профилактических мероприятий во всех городах и районах республики 30 и 31 декабря было выявлено почти шесть тысяч правонарушений со стороны водителей и пешеходов. Задержаны 205 пьяных водителей.

В ходе селекторного совещания начальникам ГИБДД городов и районов поставлена задача по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе по контролю за состоянием дорог. Должностным и юридическим лицам выдаются предписания на устранение имеющихся недостатков.