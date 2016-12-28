В Белорецком районе ДТП унесло жизнь человека

ДТП произошло вечером 30 декабря.

Столкновение произошло на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк. За рулем «Лады Гранты» находилась 29-летняя жительница Бурзянского района, «ВАЗом» двенадцатой модели управлял 62-летний житель Белорецка. От полученных травм при госпитализации скончалась пассажирка «ВАЗа».

За прошедший день в регионе зарегистрировано 11 автоаварий, в которых два человека погибли и 12 получили травмы, сообщает республиканская госавтоинспекция.