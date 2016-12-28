С Нового года нельзя оставлять детей в автомобиле. Даже на минуту

Поправки в Правила дорожного движения вступают в силу с 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Теперь, по новым правилам, детей старше семи лет можно будет перевозить на заднем кресле транспортного средства без специальных удерживающих устройств. Однако на переднем пассажирском сиденье использование детских кресел все так же остается обязательным для детей до 12 лет.

Кроме того, как предусмотрено вступающими в силу с 1 января поправками ПДД, "конструкция того или иного детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка".

Поменяется и размер штрафов. Так, за нарушение правил перевозки детей в специальных удерживающих устройствах придется заплатить до 3 тысяч рублей.

С начала года будет введен категорический запрет на то, чтобы в салонах автомобилей без присутствия взрослых оставались дети до семи лет. Это правило относится даже к тем случаям, в которых родители отлучаются буквально на несколько минут. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, сообщает пресс-служба.