Уфимец пришёл грабить салон связи с лопатой

Она и стала основной "уликой", помогшей полицейским выйти на грабителя.

В Уфе мужчина с лопатой в руках вошел в салон сотовой связи на рынке по улице Гагарина. Выбрав телефон престижной марки, он положил его в карман. Когда возмущенная женщина-консультант попыталась остановить злоумышленника, он удалился, размахивая ножом. Продавец вызвала полицейских.

Первыми на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Продавец подробно описала налетчика, не забыв упомянуть про лопату в руках. Ориентировка была передана всем постам и патрулям полиции. Приметы были сообщены и в расположенные неподалеку магазины.

Один из сотрудников салона по продаже мобильных телефонов на улице Бикбая обратил внимание на клиента, который пришел в торговую точку с лопатой и попросил оформить на него сим-карту. Консультант сообщил о подозрительном гражданине патрулю ППС, который находился неподалеку. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление полицейским. У него был изъят нож и похищенный телефон. Задержанный признал свою вину. В ближайшее время мобильник будет возвращен в салон сотовой связи, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

А назадержанного заведено уголовное дело по статье «разбой». Он заключен под стражу.

Бдительного уфимца, консультатнта салона, руководство МВД по Республике Башкортостан решило наградить за помощь полиции, уточнили в пресс-службе.