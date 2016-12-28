В Уфе работник автомастерской угнал оставленную на диагностику иномарку

Задержать злоумышленника удалось лишь спустя несколько дней.

Неделю назад уфимец пригнал свой «Хендай» в автомастерскую для проведения диагностики. Он оставил автомобиль, а на следующее утро обнаружил его пропажу. Потерпевший обратился в полицию, под подозрение попал один из сотрудников сервиса, который на тот момент проработал всего неделю, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Через несколько дней сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего подозреваемого в Кармаскалинском районе. Ранее он уже был судим за угон. Свою вину он признал, а угон объяснил тем, что был пьян. Машина возвращена законному владельцу, а в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».